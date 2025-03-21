Станцию метро "Горьковская" закроют на вход и выход 22 марта

Завтра, 22 марта, станция метро "Горьковская" будет закрыта для входа и выхода пассажиров, напомнили в пресс-службе Смольного 21 марта.

Как отметили в публикации, закрытие связано с проведением капитального ремонта эскалаторов. Поезда не будут останавливаться на станции. Правительство города просит учитывать этот факт при планировании своего маршрута.

Во время прошлого закрытия станции в январе 2025 года комтранс напоминал, как добраться до ближайших станций метро на наземном транспорте. Так, до станции "Петроградская" курсируют автобусы № 46 и 76, а также трамвай № 40. До станции "Площадь Ленина" можно доехать на автобусе № 28 или трамваях № 3 и 6. К станции "Спортивная" идут трамваи № 6 и 40, а также автобус № 230. До станции "Чкаловская" следует автобус № 14, а до станции "Выборгская" – автобусы № 14 и 230.

Напомним, что из-за ремонта на станции метро "Горьковская" с 26 февраля по 24 апреля действуют ограничения на вход в вестибюль. По будням станцию закрывают на вход с 08:10 до 09:50 и ограничивают с 17:00 до 19:00. Похожие ограничения действовали с октября по декабрь 2024 года.

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру