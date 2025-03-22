Цед поблагодарил россиян, обсуждающих его реплику о "зубастом оружии"

Депутат Государственной думы от Петербурга Николай Цед заявил, что из-за его высказываний о бездомных собаках как "зубастом оружии" поднялась широкая дискуссия проблемный темы о нападениях животных на людей. Своим мнением парламентарий поделился в Telegram-канале 21 марта.

"Главная задача достигнута: во всех регионах страны задумались о проблеме бездомных и агрессивных животных, о том, что существуют трагические случаи и пострадавшие, которых по статистике более 230 тысяч за год", - написал Цед.

Высказывания Цеда, вызвавшие резонанс, были опубликованы в его канале 18 марта. "Каждая бродячая собака, собака с хозяином или без хозяина — это зубастое оружие, способное "выстрелить" в любой момент. Бездомные собаки в стае опаснее волков. Поэтому меры безопасности и контроля должны быть превентивными", - написал тогда депутат.

Цед также заявил, что в советское время из бездомных собак якобы варили мыло. На это некоторые его коллеги из Госдумы отметили, что производство мыла из собак не более чем советская байка. Тему парламентарий поднял в связи с внесенным группой депутатов законопроектом, предлагающим исключить возможность возращения отловленных животных на улицу и дать регионам право устанавливать срок, после которого собак в приютах могут усыплять.

В более позднем посте Цед пояснил, что сам он не предлагает варить мыло из бездомных животных. "Я упомянул советское время, когда проблема решалась радикально. Но это было советское время! А как решать вопрос мы будем сегодня, в 2025 году? Проблема существует, и не спрячешь от нее голову в песок, как страус, потому что она затрагивает всех", - написал депутат и призвал стремиться к консенсусу в вопросе обращения с животными, изучая разные взгляды.

Напомним, поправки в закон об ответственном обращении с животными, дающие право региональным властям самостоятельно устанавливать предельные сроки содержания животных в приютах, по истечению которых их могут подвергнуть усыплению, были внесен в Госдуму в феврале.

Отрицательные отзывы на законопроект представили фракция "Яблоко" в Законодательном собрании Петербурга и комитет петербургского парламента по законодательству. Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству также не поддержал инициативу.

О поддержке думского проекта об ответственном обращении с животными, судя по информации на сайте федерального парламента, заявили уже в девяти регионах, в том числе в Коми, Челябинской области и в Красноярском крае.

Госдума попросила премьер-министра России Михаила Мишустина сформулировать позицию по теме законопроекта. Пока рассмотрение документа отложено.

фото с сайта Смольного