РЖД изменит планировку ВСМ от Обухово до Ленобласти

Проект планировки территории для высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) от Обухово до административной границы Ленобласти подвергнут корректировке, сообщила "Фонтанка.ру". Об этом стало известно из уведомления РЖД, опубликованного 26 марта.

"Настоящим уведомляю о принятии ОАО "РЖД", как субъектом естественной монополии, решения о подготовке изменений в документацию по планировке территории (проект планировки территории и проект межевания территории) для размещения линейного объекта "Москва — Санкт-Петербург, строительство высокоскоростной пассажирской железнодорожной линии. 1-й этап — Строительство участка Обухово-2 (искл.) — Великий Новгород ВСМ (вкл.). Строительство высокоскоростной пассажирской железнодорожной линии (в административных границах г. Санкт-Петербурга)", - цитирует уведомление РЖД издание.

Корректировке подвергнется планировка территории, через которую будет проходить ВСМ, а также ее разделение на участки. Соответствующие изменения в проект готовит "Ленгипротранс". Компания должна предоставить документацию до 25 июня 2025 года.

Строительство ВСМ стартовало в Обухово 3 марта 2025 года. Его планируют завершить в 2027 году, а пассажирское движение по дороге рассчитывают пустить в начале 2028 года. Напомним, что в конце января министр транспорта Роман Старовойт пообещал президенту России Владимиру Путину закончить строительство ВСМ точно в срок. При этом, в конце февраля вице-премьер Виталий Савельев заявил, что некоторые работы по строительству опережают график.

Ранее ЗАКС.Ру писал, что для прокладки магистрали собираются изъять как минимум 85 объектов недвижимости в Петербурге и около 400 земельных участков в Новгородской области. В середине марта состоялась встреча петербуржцев, чьи дома собираются снести ради нужд ВСМ, с представителями РЖД, где горожанам объяснили порядок расселения.

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру