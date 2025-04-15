Бельский поднялся до второго места в медиарейтинге глав региональных парламентов

По итогам марта 2025 года спикер Законодательного собрания Александр Бельский занял второе место в подготовленном "Медиалогией" рейтинге глав региональных парламентов. Относительно февраля он поднялся на одну позицию.

Как и в феврале, первое место в списке досталось главе Государственного совета Республики Крым Владимиру Константинову. Третья позиция отошла главе Заксобрания Нижегородской области Евгению Люлину, который поднялся сразу на четыре строчки.

"Медиалогия" выделила ряд новостных сюжетов, способствовавших достижению Бельским результата. Это его слова о планах Петербурга претендовать на право провести один из хоккейных матчей между НХЛ и КХЛ, а также заявление о намерениях установить в городе монумент в честь участников СВО. Помимо этого, внимание СМИ привлекло сообщение о том, что Бельский вошел в состав Бюро исполкома Российского футбольного союза и стал вице-президентом организации. Наконец, еще один сюжет касался призыва ужесточить контроль за частными перевозчиками в сфере общественного транспорта.

Ранее стало известно о том, что губернатор Александр Беглов получил седьмое место в общероссийском рейтинге глав регионов. Среди глав субъектов в СЗФО он получил первое место.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру