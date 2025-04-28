Напавшего на посетителей "О'кея" попросили отправить на принудительной лечение

Прокуратура Петербурга утвердила постановление о направлении в Московский районный суд уголовного дела в отношении мужчины, напавшего с ножом на посетителей гипермаркета "Окей" на проспекте Космонавтов в октябре 2024 года, сообщила пресс-служба ведомства 28 апреля. Надзорное ведомство просит применить в его отношении принудительные меры медицинского характера.

Задержанному вменяют покушение на убийство двух и более лиц (ч. 3 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ). По версии следствия, днем 25 октября обвиняемый напал с ножом на ранее незнакомых ему посетителей и работников гипермаркета. При этом в тот момент он якобы был не в состоянии осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий.

В результате инцидента пострадали пять человек, они были доставлены в больницу. Состояние одного из них врачи оценили как средней степени тяжести, а состояние еще четырех человек как тяжелое. Сам нападавший также был госпитализирован в НИИ имени Джанелидзе, позже директор медучреждения заявил, что мужчина пребывал в "остром психозе", у него были выявлены колото-резаные ранения кистей рук.

Напомним, что в сентябре 2024 года петербургский Горсуд отправил на принудительное лечение в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь, напавшего на сотрудника ДПС в сентябре 2023 года. Мужчина три раза ударил полицейского ножом.

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру