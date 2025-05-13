Петербуржец потребовал от Беглова запретить езду на самокатах по тротуарам

Смольнинский районный суд зарегистрировал иск петербуржца Юрия Кондакова с требованием запретить езду на самокатах по тротуарам, сообщила 13 мая глава объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева. Ответчиком по иску указан губернатор Александр Беглов, иск пока оставлен без движения.
"Кондаков просит суд обязать губернатора издать нормативный акт о запрете самокатам двигаться по тротуарам", — написала Лебедева в своем Telegram-канале.
Согласно тексту публикации, Кондаков предельно лаконичен в обосновании своих требований. В своем иске он указал, что в 2022 году Верховный суд своим решением фактически признал электросамокаты транспортными средствами. В силу этого самокатчики не имеют права перемещаться по тротуарам, полагает петербуржец.
По словам Лебедевой, в поездках самокатов по тротуарам горожанин усмотрел нарушение статей 3 и 17 Конституции РФ. Первая из них среди прочего запрещает захват власти или присвоение властных полномочий, а вторая указывает, что "осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц".
Годом ранее против поездок на самокатах по тротуарам выступал спикер Законодательного собрания Александр Бельский. В минувшем апреле стало известно о негативной позиции Минтранса касательно парковки самокатов на тротуарах.
Отметим, что Бельский также высказывался об электровелосипедах. Во вторник он поведал, как его едва не сбил велосипедист возле Мариинского дворца.