Петербуржец потребовал от Беглова запретить езду на самокатах по тротуарам

Смольнинский районный суд зарегистрировал иск петербуржца Юрия Кондакова с требованием запретить езду на самокатах по тротуарам, сообщила 13 мая глава объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева. Ответчиком по иску указан губернатор Александр Беглов, иск пока оставлен без движения.

"Кондаков просит суд обязать губернатора издать нормативный акт о запрете самокатам двигаться по тротуарам", — написала Лебедева в своем Telegram-канале.

Согласно тексту публикации, Кондаков предельно лаконичен в обосновании своих требований. В своем иске он указал, что в 2022 году Верховный суд своим решением фактически признал электросамокаты транспортными средствами. В силу этого самокатчики не имеют права перемещаться по тротуарам, полагает петербуржец.

По словам Лебедевой, в поездках самокатов по тротуарам горожанин усмотрел нарушение статей 3 и 17 Конституции РФ. Первая из них среди прочего запрещает захват власти или присвоение властных полномочий, а вторая указывает, что "осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц".

Годом ранее против поездок на самокатах по тротуарам выступал спикер Законодательного собрания Александр Бельский. В минувшем апреле стало известно о негативной позиции Минтранса касательно парковки самокатов на тротуарах.

Отметим, что Бельский также высказывался об электровелосипедах. Во вторник он поведал, как его едва не сбил велосипедист возле Мариинского дворца.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру