В Пулково открылась "электронная" курилка

Новое бесплатное пространство для курильщиков открылось в аэропорту Пулково, сообщила пресс-служба воздушной гавани 10 июля. Оно рассчитано на пользователей электронных систем нагревания табака.

"В терминале начала работу специальная зона, где пассажиры смогут использовать электронные системы и устройства для нагревания табака", - говорится в публикации Пулково.

Новое пространство располагается на 3 этаже в зоне влета внутренний рейсов. В пресс-службе аэропорта подчеркнули, что зона предназначена только пассажиров старше 18 лет. Кроме того, в пространстве действует ряд внутренних правил, в том числе ограничение по количеству посетителей, которые могут находиться там одновременно.

Напомним, с 1 июля за пользование курительной комнатой в Пулково начали брать плату в размере 500 рублей. Эта инициатива вызвала волну критики. В ответ в администрации аэропорта заявили, что наличие курилок в аэропорту не является обязательным требованием. Кроме того, в Пулково пообещали, что 100 рублей с каждой оплаты услуги будут переводиться благотворительным организациям, связанным с борьбой с раком легких.

При этом ряд законодателей посчитали цену в 500 рублей монопольно высокой. В связи с этим депутат петербургского Заксобрания Денис Четырбок обратился в управление антимонопольной службы по Петербургу, а депутат Госдумы Сергей Боярский направил обращение в Федеральную антимонопольную службу.

В результате администрация аэропорта приняла решение отменить плату в 500 рублей за посещение курительной комнаты. С 8 июля использование курительной комнаты вновь стало бесплатным для пассажиров.

Анастасия Луценко, фото: пресс-служба Пулково