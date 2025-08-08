На выборы главы Новгородской области зарегистрировали пять кандидатов

Избирательная комиссия Новгородской области зарегистрировала пять кандидатов на выборы губернатора региона, сообщили 8 августа "Ведомости Северо-Запад". Всего на выборы выдвигались семь человек, однако двое не смогли преодолеть "муниципальный фильтр".

В итоге жителям Новгородской области предстоит выбрать главу региона из пяти кандидатов. Речь идет о действующем врио губернатора области Александре Дронове ("Единая Россия"), первом секретаре Новгородского обкома КПРФ Ольге Ефимовой (КПРФ), депутатах областной думы Николае Захарове ("Российская партия пенсионеров за социальную справедливость") и Алексее Чурсинове (ЛДПР), а также члене Думы Великого Новгорода Николае Швабовиче (СРЗП).

При этом "муниципальный фильтр" не смогли пройти представитель "Яблока" Виктор Шалякин и выдвинутая "Зеленой альтернативой" Татьяна Яковлева. Отметим, что для преодоления этого фильтра кандидатам нужно было собрать 89-93 подписей мундепов, не менее 36 из которых должны принадлежать депутатам муниципальных районов, округов и городского округа. Как отмечается на сайте новгородского избиркома, Шалякин и Яковлева не смогли предоставить нужное количество подписей.

Напомним, депутаты Новгородской областной думы в начале июня утвердили дату досрочных выборов губернатора региона – они пройдут в Единый день голосования 14 сентября.

Отметим, что с марта 2025 года обязанности губернатора региона временно исполняет Александр Дронов. В конце февраля его предшественника Андрея Никитина назначили на должность заместителя министра транспорта. В июле Никитин возглавил Минтранс.

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру