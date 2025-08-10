Миронов предложить выбрать новое название для мессенджера MAX

Лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов выступил с инициативой провести голосования для выбора нового названия для отечественного мессенджера MAX. По его мнению, нынешнее название вызывает вопросы, особенно его написание латиницей. Свой позицией он поделился в беседе с агентством ТАСС.

"Думаю, нелишне было бы спросить российских пользователей, какое название они бы предпочли для российского мессенджера. <...> Или это русское слово "мах"? Слово хорошее, удалое. Есть даже присказка "Одним махом семерых побивахом". Но только ни оно, ни имя собственное "Макс" по логике не имеют отношения к способу связи", - цитирует ТАСС слова Миронова.

В своем Telegram-канале политик отметил, что положительно относится к идее национального мессенджера, однако чиноникам, по его мнению, следовало бы спросить мнение россиян при выборе названия. Миронов предложил отправлять варианты названий в свою интернет-приемную. Позже за лучшие можно будет проголосовать в его канале, пообещал справедливоросс.

Президент России Владимир Путин в июне 2025 года подписал закон о "национальном мессенджере". Им стал разработанное в VK приложение MAX. Последние месяцы площадку активно продвигают, в том числе с помощью ресурсов госвласти. Так, несколько регионов планируют перевести в MAX школьные чаты. Сейчас им уже пользуются в правительстве Петербурга. Также с рекомендацией установить мессенджер выступил комитет территориального развития Петербурга - там призывали перенести переписку с ведомством муниципалов. Также в Северной столице собираются интегрировать с MAX городские службы.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру