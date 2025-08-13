Депутат Соловьев продемонстрировал искусство рубки дров

Член фракции "Единая Россия" в Законодательном собрании Антон Соловьев продемонстрировал подписчикам своего telegram-канала умение рубить дрова. В опубликованной видеозаписи можно увидеть парламентария, работающего топором на природе.

— Вот так народные избранники рубят дрова, — говорит голос за кадром, пока Соловьев замахивается топором.

Всего за 25 секунд, пока длится ролик, депутат успевает дважды разрубить поставленные на колоду дрова. В обоих случаях он делает это с одного раза.

"Не буду шутить про "берег турецкий", но выходные я действительно люблю проводить именно так, как на этом видео", — сопроводил видео текстом Соловьев.

Позже депутат опубликовал еще один пост, в котором сообщил, что отдыхает в лесах Ленинградской области под руководством заслуженного тренера России, мастера спорта по самбо и дзюдо Дмитрия Котвицкого. Из текста следует, что участники встречи живут в палатках и тренируются вместе со своими детьми. Самой традиции подобного отдыха, по словам депутата, уже 25 лет.

В июле Соловьев вместе с коллегами — единороссом Андреем Рябоконем и членом фракции КПРФ Дмитрием Дмитриевым — поднимался на горную вершину в рамках поездки во Владикавказ.

Отметим, что в прошлом месяце член фракции "Яблоко" Ольга Штанникова побывала на отдыхе в Монголии. Лидер фракции СРЗП Марина Шишкина проводит отдых в Армении, о чем пишет в своем telegram-канале. В свою очередь, единоросс Константин Чебыкин на прошлой неделе продемонстрировал выращенный в теплице на даче помидор весом 1,1 килограмма.

Андрей Казарлыга, фото: Антон Соловьев / Telegram (скриншот видео)