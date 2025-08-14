Депутат Павлов скачал MAX и призадумался о его названии

Лидер фракции "Новые люди" в Законодательном собрании Дмитрий Павлов сообщил 14 августа в своем Telegram-канале о том, что скачал себе мессенджер MAX. При этом он поделился с подписчиками сомнениями о том, как именно следует произносить название приложения в быту.

"Скачал отечественный софт. Задумался: по-русски это "мах"… или всё-таки пафосный "макс"?" — задался вопросом Павлов и попросил комментаторов рассказать, как говорят в таком случае они.

В своем посте депутат также уточнил, что никогда не получал звонков от мошенников и спам-звонков в Telegram и WhatsApp*. При этом по обычной связи это с ним случалось, следует из опубликованного поста.

Днем ранее Роскомнадзор признал, что частично блокирует звонки в Telegram и WhatsApp* в целях противодействия мошенникам. Подобную меру поддержал депутат Госдумы от Петербурга Сергей Боярский, который назвал принятое решение "верным и целесообразным".

Отметим, что ранее вопросы к названию мессенджера MAX возникли у лидера "Справедливой России — За правду" Сергея Миронова. Политик посчитал его неподходящим и предложил россиянам присылать в его интернет-приемную собственные варианты.

В июне президент Владимир Путин подписал закон о национальном мессенджере, им стало разработанное компанией VK приложение MAX. Ряд политиков и чиновников, как федеральных, так и петербургских, уже зарегистрировались в новом мессенджере.

*Компания Meta Platforms Inc., владеющая WhatsApp, по решению суда от 21.03.2022 признана экстремистской организацией, деятельность которой в РФ запрещена

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру