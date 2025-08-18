Дрозденко встретился с Горячевой и Нечаевым в преддверии выборов

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко провел рабочую встречу с главой партии "Новые люди" Алексеем Нечаевым и депутатом Госдумы от Петербурга Ксенией Горячевой ("Новые люди"), сообщил 18 августа Нечаев в своем Telegram-канале. Темой беседы стало сотрудничество партии и команды главы региона.

В обсуждении также принимала участие вице-губернатор Ленобласти Анна Данилюк. По словам Нечаева, у руководства региона и партии "много общего", в частности, работа в сфере развития предпринимательства, экологии, образования и качества городской среды. Лидер "Новых людей" отметил, что администрация Ленобласти поддерживает такие проекты партии, как "Я в деле", "Голос города", "Ноль отходов" и "В России вкуснее".

"Это то, что важно людям прямо сейчас. Вместе мы делаем Ленинградскую область регионом новых возможностей. Впереди губернаторские выборы — главное политическое событие Ленобласти. Уверен, что люди сделают правильный выбор — и курс на развитие будет продолжен!", - заключил Нечаев в своей публикации.

Напомним, выборы губернатора Ленобласти пройдут с 12 по 14 сентября. Жителям региона предстоит выбрать главу из пяти кандидатов, среди которых действующий губернатор Александр Дрозденко ("Единая Россия"), Андрей Лебедев (ЛДПР), Сергей Малинкович ("Коммунисты России"), Сергей Лисовский ("Зелёные") и Игорь Новиков ("Справедливая Россия - За правду").

Изначально на пост баллотировались девять человек, однако Леноблизбирком отказался регистрировать сразу несколько кандидатов из-за недостаточного количества собранных подписей муниципальных депутатов в поддержку их выдвижения. Речь идет о Ларисе Мухиной, выдвинутой КПРФ, Викторе Перове из Партии социальной защиты, Максиме Вишневском из "Гражданской инициативы" и представителе "Родины" Алексее Федорове.

Отметим, что ранее в областном отделении КПРФ заявляли о давлении, которое якобы оказывается на партию. Соответствующее заявление было сделано на фоне задержания лидера партии в Законодательном собрании региона Ивана Апостолевского по делу о публичном демонстрировании символики экстремистских организаций (ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ). Позднее парламентарию назначили семь суток административного ареста.

Анастасия Луценко, фото: Telegram-канал Алексея Нечаева