Петербургский депутат Ольга Герасина поддержала инициативу о запрете вейпов

Член фракции "Новые люди" в Законодательном собрании Петербурга Ольга Герасина выступила в поддержку запрета на вэйпы. О своей позиции по этому вопросу она напомнила после обсуждения возможных ограничений на встрече губернатора Нижегородской области Глеба Никитина и президента России Владимира Путина.

"Вейпы - под запрет! <...> Проблема вейпов и здоровья, особенно здоровья подрастающего поколения, не раз становилась предметом обсуждения и формирования законодательных инициатив и в стенах Мариинского дворца", - написала Герасина в своем Telegram-канале.

Вопрос об ужесточении оборота вейпов и других устройств для курения петербургские депутаты обсуждают минимум с конца 2022 года. Предметом дискуссии становились не только глобальные вопросы о запрете продажи таких товаров несовершеннолетним, но и более отдельные нюансы. Например, депутаты Антон Соловьев и Андрей Рябоконь предлагали ужесточить требования к упаковке вейпов, сделав ее непривлекательной для молодежи.

Президент Владимир Путин поддержал предложенные нижегородским губернатором меры по борьбе с курением вейпов. Никитин предложил наделить регионы правом самостоятельно решать, ограничивать ли продажу вейпов. Он также заявил о готовности провести в Нижегородской области эксперимент по реализации этой инициативы.

Никитин не первый губернатор, требующий запрета на продажу вейпов. С похожей инициативой, например, выступал глава Вологодчины Георгий Филимонов.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру