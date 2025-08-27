Депутаты ЗакСа проведут пресс-конференцию в ТАСС о законе о "наливайках"

В пятницу, 29 августа в пресс-центре ТАСС запланировано выступление депутатов Заксобрания Петербурга, посвященное реализации закона об ограничении продажи алкоголя в жилых домах или, как его прозвали в медиа, закона о "наливайках". Депутатский корпус на мероприятии будут представлять один из главных идеологов борьбы с "наливайками", единоросс Денис Четырбок, а также член фракции "Новые люди" Дмитрий Панов. Также среди спикеров заявлены заместитель председателя комитета по промышленной политике Тамара Ломоносова и представитель организации "Союз улицы Рубинштейна" Максим Жуков.

В анонсе к пресс-конференции уточняется, что спикеры выскажутся об основных изменениях законодательства в сфере оборота спиртосодержащей продукции, которые вступят в силу с 1 сентября, а также о порядке формирования "реестра ресторанов", которые смогут продолжать продажу алкоголя в ночное время.

На днях комитет по промполитике представил инструкцию по включению заведений общепита в реестр ресторанов. Предприниматели должны будут направить заявку с необходимым набором документов. После этого в течение двух недель ведомство примет решение о включении или отказе включения заведения в реестр. Позже сотрудники комитета лично проверят помещение на соответствие новым требованиям.

В соответствии с новым законом, рестораны с правом на торговлю алкоголем ночью должны иметь отдельный вход с улицы, зону обслуживания гостей не менее 50 кв.м, отдельные туалеты для посетителей и сотрудников, отдельное место для приготовления блюд, договор с охранным предприятием и кнопку экстренного вызова, а также штат не менее пяти человек, включая двух поваров. Заведения, которые не будут отвечать этим требованиям, будут вынуждены прекратить работу в ночное время. Некоторые представители бизнес-сообщества выступали против введения ограничений.

Константин Леньков