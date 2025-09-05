В Петербурге стартовало досрочное голосование на выборах главы Курской области

Досрочное голосование на выборах губернатора Курской области стартовало на территории Петербурга 5 сентября, рассказали в Городской избирательной комиссии. Оно продлится в течение трех дней с 5 по 7 сентября.

Экстерриториальный избирательный участок заработал в 08:00. Он находится по адресу Единого центра документов на улице Красного Текстильщика, 10-12 лит. Д.

"На избирательном участке встречают первых избирателей", — отметил в своем telegram-канале глава Горизбиркома Максим Мейксин.

В пятницу и субботу участок будет открыт с 08:00 до 20:00, в воскресенье он проработает с 08:00 до 15:00.

Выборы губернатора Курской области пройдут в рамках Единого дня голосования, голосование по ним продлится в течение трех дней с 12 по 14 сентября.

О том, что куряне смогут проголосовать в Петербурге, стало известно в начале августа. Позже Мейксин оповестил о том, что также на этих выборах состоится досрочное голосование.

Андрей Казарлыга / Фото: Telegram-канал Максима Мейксина