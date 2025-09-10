ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости 10 сентября 2025, 10:29

Беглов возложил цветы к Вечному огню в Ташкенте

фото ЗакС политика Беглов возложил цветы к Вечному огню в Ташкенте

В Ташкенте продолжается рабочий визит делегации Петербурга во главе с губернатором Александром Бегловым в Узбекистан. Второй день поездки представители Северной столицы начали с посещения мемориального комплекса "Братские могилы" на Волгоградском кладбище-мемориале в Ташкенте, сообщила пресс-служба Смольного 10 сентября.

В мероприятии также принял участие временный поверенный в делах России в Узбекистане Андрей Ланчиков. Делегация Петербурга вместе с Ланчиковым возложила цветы к Вечному огню, мемориальной плите "Ленинград" на Аллее городов-героев и плите, посвящённой узбекистанцам - защитникам Ленинграда.

"Петербург хранит память о воинах из Узбекистана, которые защищали блокадный Ленинград и участвовали в сражениях Ленинградской битвы. В память о них на Пискаревском мемориальном кладбище установлена мемориальная плита", - заявил Беглов.

057A6677_1.jpg (1.19 MB)

Напомним, официальная поездка делегации Петербурга в Узбекистан началась 9 сентября. По приезде представители Северной столицы посетили торжественное открытие "Ленинградского монумента". После этого Беглов вместе с мэром города Шавкатом Умурзаковым подписал обновленный план сотрудничества Петербурга и Ташкента до 2028 года. В завершение дня губернатор Петербурга обсудил продвижение русского языка в Узбекистане вместе с митрополитом Ташкентским и Узбекистанским Викентием. 

Анастасия Луценко / Фото: сайт Смольного


