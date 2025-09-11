Мейксин и Лебединский осмотрели участок в преддверии выборов главы Ленобласти

Председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии Максим Мейксин и глава Леноблизбиркома Михаил Лебединский оценили готовность экстерриториальных участков в Петербурге в преддверии выборов губернатора Ленобласти, сообщила пресс-служба Горизбиркома 11 сентября.

Лебединский и Мейксин посетили избирательный участок № 1030, расположившийся в общежитии № 3 Санкт-Петербургского горного университета императрицы Екатерины II. Главы избирательных комиссий оценили входные группы участка, внутреннюю навигацию и организацию безбарьерной среды.

Всего в Петербурге будут действовать 18 экстерриториальных избирательных участков для голосования на выборах главы Ленобласти. В общей сложности Леноблизбирком намеревался обустроить 44 участка на территории других регионов, в частности, 12 из них будут открыты на Донбассе.

Выборы губернатора Ленинградской области пройдут с 12 по 14 сентября. Избирателям предстоит выбрать главу региона из пяти кандидатов: Андрей Лебедев (ЛДПР), Сергей Малинкович ("Коммунисты России"), Сергей Лисовский ("Зелёные") и Игорь Новиков ("Справедливая Россия - За правду") и действующий губернатор Александр Дрозденко ("Единая Россия"), возглавляющий Ленобласть с 2012 года.

Фото: пресс-служба СПбИК