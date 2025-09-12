В Ленобласти отменен режим воздушной опасности

Режим воздушной опасности отменен в Ленинградской области, сообщил 12 сентября глава региона Александр Дрозденко. Губернатор поблагодарил военнослужащих, задействованных в отражении атаки беспилотных аппаратов.

"Дежурная смена оружейных расчётов и экипажей показала высокую слаженность и эффективность при отражении массированной атаки БПЛА на регион в ночь на 12 сентября", — написал Дрозденко в своем Telegram-канале.

Об объявлении режима воздушной опасности губернатор сообщил в 01:54. В дальнейшем он рассказал о том, что атаку отражали над территориями Волосовского, Всеволожского, Выборгского, Гатчинского, Ломоносовского и Тосненского районов Ленобласти, а также в Пушкинском районе Петербурга. В итоге были уничтожены свыше 30 беспилотников. Их обломки упали во Всеволожске и Тосно, в деревнях Покровское и Узмино и вне населенных пунктов в Ломоносовском районе.

В Приморске потушили открытое пламя на загоревшемся судне и возгорание на насосной станции. По словам Дрозденко, пострадавших при атаке нет.

Во время атаки в аэропорту Пулково временно вводили ограничения на прием и вылет самолетов. Утром принятые меры отменили.

В Ленобласти 12 сентября стартовало трехдневное голосование на выборах губернатора. Как заявил глава избирательной комиссии региона Михаил Лебединский, атака БПЛА не повлияла на ход голосования.

Андрей Казарлыга