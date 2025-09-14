"Невероятная радость": Депутат Иванова завершила сезон сбора урожая

Сезон сбора урожая в 2025 году завершен, сообщила 14 сентября подписчикам глава фракции КПРФ в Законодательном собрании Ирина Иванова. Парламентарий позитивно восприняла возможность отдохнуть от садово-огородных работ и от приготовления заготовок на зиму.

"Это невероятная радость! Больше не нужно будет собирать, мариновать, варить, закатывать, солить, замораживать", — написала Иванова в своем Telegram-канале.

Депутат добавила, что ежегодно планирует сажать меньше растений на даче, но этого не происходит. В целом урожай прошедшего лета Иванова оценила как "не очень богатый", но прибавила, что "работы все равно хватило".

В июле Иванова делилась рассказом о том, как на даче уличный кот атаковал ее кошку. Через несколько дней после драки любимице парламентария потребовалась помощь ветеринара из-за случившегося нагноения.

Иванова — не единственный дачник среди петербургских парламентариев. Например, ее коллега Константин Чебыкин вырастил в августе помидор весом 1,1 килограмма. Другой томат, несколько меньшего веса, он подарил многодетной семье на "Большом семейном фестивале". Также уделяют внимание дачным участкам Марина Шишкина, Юрий Гладунов и другие депутаты.

Андрей Казарлыга / Фото: Telegram-канал Ирины Ивановой