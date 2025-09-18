Миронов рассчитывает, что патенты для мигрантов отменят осенью

Лидер партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов рассчитывает, что закон об отмене трудовых патентов для мигрантов будет принят Госдумой в осеннюю сессию, сообщил ТАСС 18 сентября. Соответствующее заявление он сделал после встречи глав фракций Госдумы с президентом России Владимиром Путиным.

"Я рассчитываю, что уже в осеннюю сессию Госдумы соответствующий закон, а позднее и подзаконные акты будут приняты", - заявил Миронов журналистам.

Свою идею он рассказал президенту в ходе встречи. В ответ Путин сообщил, что не исключает возможности отказа от патентной системы для мигрантов. Он также предложил Госдуме и правительству заняться рассмотрением этого вопроса.

Напомним, что патент для ведения трудовой деятельности на территории России необходим для граждан стран, с которыми у РФ установлен безвизовый режим: Узбекистан, Таджикистан, Азербайджан, Молдова и ряд других государств. Исключением являются страны - члены ЕАЭС (Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан).

Отметим, что действие патента распространяется на территории региона, в котором он был выдан. При этом в мае был принят законопроект, по которому в Петербурге и Ленобласти, а также в Москве и Подмосковье будет действовать единый патент, если регионы заключат соответствующее соглашение. Губернаторы Петербурга и Ленобласти Александр Беглов и Александр Дрозденко заключили такое соглашение в конце июля. Ожидается, что его стоимость составит около 8 тысяч рублей.

Анастасия Луценко / Фото: ЗАКС.Ру