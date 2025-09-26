Бывший вице-губернатор Елин трудоустроился в Мариинский театр

Первым заместителем художественного руководителя Мариинского театра назначен бывший вице-губернатор Петербурга Евгений Елин, сообщила "Фонтанка" 26 сентября. По информации издания, экс-чиновник приступил к работе несколько недель назад.

Предполагается, что на своей должности Елин должен будет заниматься вопросами развития театра.

В период с 2009 по 2012 год Елин возглавлял в Петербурге комитет экономического развития, промышленной политики и торговли. После этого он работал в правительстве Ленинградской области, а в дальнейшем, с 2013 по 2017 год, был заместителем министра экономического развития России.

В Смольный Елин вернулся в 2018 году, став советником губернатора по вопросам экономики и финансов. Должность вице-губернатора он занимал немногим более двух лет, уволился в конце 2021 года. В дальнейшем он работал в бизнесе. В частности, в ноябре 2022 года появилась информация о том, что Елин стал совладельцем компании "ПромСистемы", специализирующейся на ремонте и обслуживании иностранных газовых турбин.

Елин не первый бывший вице-губернатор, трудоустроенный в Мариинском театре. В 2024 году стало известно о том, что должность помощника художественного руководителя Валерия Гергиева получил Марат Оганесян. На новое место работы он пришел после отбытия срока в колонии по коррупционному делу. В январе 2025 года с Оганесяна сняли судимость.

