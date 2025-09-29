ГАТИ выявила 234 нарушения при помощи новых нейросетевых программ

В 2025 году Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) обучила нейросеть "Городовой" выявлять четыре новых вида нарушений, сообщила пресс-служба ведомства 29 сентября. Инспекция уже вынесла 234 постановления по новым видам нарушений.

"Теперь искусственный интеллект умеет выявлять невосстановление благоустройства после проведения работ в различное время года, незаконные ларьки, борщевик Сосновского и мусор на территории. За нарушения автоматически назначаются штрафы", - говорится в сообщении ГАТИ.

Отмечается, что общая сумма штрафов, выписанных по новым видам нарушений, превысила 30 млн рублей. В пресс-службе подчеркнули, что ГАТИ использует в работе нейросети с 2023 года. Сейчас в работе ведомства задействованы восемь умных комплексов, которые выявляют свыше 10 видов нарушений.

Напомним, ранее директор Корпоративного университета при Смольном Эльвира Ребко рассказала, что один из вице-губернаторов Петербурга решил освоить ИИ для дальнейшего использования в работе его аппарата. По её словам, чиновник предложил вузу реализовать соответствующую программу.

Анастасия Луценко / Фото: пресс-служба ГАТИ