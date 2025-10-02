В Петербурге занялись проектированием автобусного парка в Каменке

Стартовало проектирование нового автобусного парка в производственной зоне "Каменка", сообщила пресс-служба Смольного 2 октября. Его планируют возвести северо-восточнее пересечения Горского шоссе и КАД.

Автобусный парк сможет вмещать до 400 автобусов, около половина из них будут работать на компримированном природном газе. Его возведут на участке площадью порядка 120 тысяч квадратных метров. На этой территории появятся здания, производственные зоны и подъездные дороги. Также запланированы прокладка инженерных сетей и благоустройство территории парка.

Проектирование должно завершиться к концу 2026 года. Строительные работы на участке начнутся после утверждения проекта госэкспертизой и получения всех разрешений.

Как отмечает "Фонтанка.ру", инженерными изысканиями и разработкой проектной документации занимается проектное бюро "Луч". С организацией был заключен контракт на сумму в 175 млн рублей. "Луч" известен по работе над такими проектами, как трамвайные парки на Софийской улице и во Фрунзенском районе.

Напомним, в октябре 2023 года в производственной зоне "Ржевка" началось строительство парка для электробусов, который сможет вмещать до 400 машин. Сообщалось, что его первая очередь будет сдана до конца 2024 года, а полный ввод ввод в эксплуатацию запланирован на 2026 год.

Анастасия Луценко / Фото: сайт Смольного