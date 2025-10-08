Бельский о медстраховке для неработающих: Вопрос требует серьезной проработки

Председатель Законодательного собрания Александр Бельский в беседе с журналистами 8 октября заявил, что инициатива спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко о том, что неработающие граждане должны самостоятельно делать взносы за страховку, требует тщательной проработки. Он заявил, что реализация подобного предложения может затронуть многие социальные группы. Накануне заявления Бельского инициативу поддержали в Смольном.

— Вопрос требует серьезной проработки. Она [Валентина Матвиенко] об этом и говорила. Идея была высказана, чтобы органы исполнительной власти могли это проработать, посмотреть, какое количество денежных средств мы на это тратим. В непростой ситуации, в которой находится наша страна и наш город, в том числе, нужно смотреть. Действительно, если люди не работают… Вопрос тоже обсуждаемый, потому что это может коснуться разных категорий. Мне кажется, проработать его нужно. После того, как он будет проработан, можно уже говорить о решении, которое можно понимать, — заявил Бельский на брифинге с журналистами.

Спикер Совфеда озвучила свою идею в начале недели в ходе парламентских слушаний по бюджету на 2026-2028 годы. Она полагает, что трудоспособные граждане, которые не хотят работать, должны самостоятельно пополнять фонд обязательного медицинского страхования. Сейчас эти взносы за сотрудника делает работодатель. Матвиенко отдельно отметила, что такая инициатива не должна коснуться детей, пожилых людей, инвалидов и других граждан, которые не могут работать по объективным причинам.

Ранее инициативу о взносах за медстраховку для безработных раскритиковал депутат Заксобрания Петербурга Андрей Рябоконь. В комитете финансов Петербурга, наоборот, полагают, что такая мера поможет устранить социальную несправедливость.

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру