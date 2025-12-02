Сарана: Подготовка к введению наставничества для медиков обсуждается

В России ведется подготовка нормативно-правового акта для введения обязательных отработок студентов-медиков, сообщил 2 декабря глава комитета по здравоохранению Андрей Сарана в ответ на вопрос депутата Государственной думы Михаила Романова. Заявление прозвучало во время заседания правительства Петербурга.

Романов напомнил о том, что с 1 марта 2026 года в России вступит в силу закон о наставничестве и целевом обучении для студентов-медиков, в соответствии с которым выпускники должны будут проходить обязательные отработки в медучреждениях, участвующих в системе ОМС. Депутата интересовало, как изменения в законодательстве были отражены на уровне Петербурга. В ответ Сарана заявил, что сейчас проект выложен на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

— На сегодняшний момент мы вместе с законодателями обсуждаем вопрос, каким образом будет в этом акте прописаны и органами государственной власти определены свободные места по всем учреждениям, где будут находиться те места под целевых выпускников специалитета и ординатуры, которые придут, соответственно, работать, — рассказал чиновник.

В числе перечисленных Сараной проблем, нуждающихся в проработке, оказались вопросы, связанные с проведением наставничества, его сроками и выплаты медикам, которые будут заниматься с выпускниками.

Закон о введении наставничества был подписан президентом Владимиром Путиным в середине ноября. Предполагается, что отработка выпускников будет длиться до трех лет. В конце ноября члены ЛКСМ заявили, что собрали в Петербурге более сотни подписей против введения обязательных отработок.

Андрей Казарлыга / Фото: трансляция Смольного