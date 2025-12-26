Центробанк представил новую тысячерублевую купюру

Банк России представил 26 декабря обновленную купюру номиналом 1000 рублей. Изображения на ней посвящены Нижнему Новгороду и Приволжскому федеральному округу.

На лицевой стороне банкноты изображена Никольская башня Нижегородского кремля. На оборотной стороне представлены Саратовский автомобильный мост, судно "Метеор-120Р" и Дворец земледельцев в Казани. Цветовое решение выполнено в бирюзовой цветовой гамме.

"На банкноте размещен QR-код, ведущий на страницу сайта Банка России, где размещена подробная информация о художественном оформлении и признаках подлинности банкноты", — рассказали в ЦБ.

Как отмечается, новая купюра будет постепенно вводиться в оборот и обращаться наравне с купюрами образца 1997 года.

В 2023 году Центробанк остановил выпуск новой тысячерублевой банкноты. Перед этим дизайн купюры вызвал споры из-за того, что на ней была изображена Дворцовая церковь в Казани без креста. После этого регулятор провел "народное онлайн-голосование" по выбору символики для купюры.

В прошедшем октябре ЦБ отменил голосование по выбору изображений для новой 500-рублевой банкноты. Решение объяснили большим количеством попыток повлиять на результаты процедуры. В числе фаворитов тогда оказались гора Эльбрус и деловой центр "Грозный-сити", в поддержку последнего активно выступали власти Чечни.





Андрей Казарлыга / Фото: трансляция Банка России