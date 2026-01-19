В петербургских муниципалитетах вакантны 35 депутатских мандатов

С прошедших осенью 2024 года выборов в Петербурге стали вакантны 35 мандатов в 27 муниципальных образованиях, сообщил глава Горизбиркома Максим Мейксин. Он привел данные на 1 января 2026 года в своем Telegram-канале.

В 2025 году прекращены полномочия 20 депутатов. Годом ранее в советах освободилось 14 мест. Как отметил Мейксин, большинство муниципалов прекратили деятельность, подав заявление о сложении полномочий по собственному желанию. Еще четверо скончались. Один депутат лишен мандата из-за непредоставления сведений о доходах. Еще один сложил мандат по "прочим причинам".

По информации ЗАКС.Ру, вакантные мандаты появились в МО "Адмиралтейский округ", МО "Семеновский", МО "Поселок Парголово", МО "№21", МО "Пискаревка", МО "Автово", МО "Дачное", МО "Княжево", МО "Красненькая речка", МО "Ульянка", МО "Поселок Саперный", МО "Сосновая Поляна", МО "Гагаринское", МО "Звездное", МО "Московская застава", МО "Новоизмайловское", МО "Невская застава", МО "Невский округ", МО "Обуховский", МО "Оккервиль", МО "Правобережный", МО "№65", МО "Озеро Долгое", МО "Юнтолово", МО "Купчино", МО "Лиговка-Ямская" и МО "Литейный округ".

Только в двух муниципалитетах, по данным Горизбиркома, есть основания для проведения дополнительных выборов: в МО "Красненька речка" и МО "Новоизмайловское". Довыборы могут пройти в сентябре 2026 года, одновременно с выборами в Заксобрание и Госдуму. Так, в Петербурге могут пройти сразу три кампании муниципального уровня – в сентябре также будут избирать депутатов в МО "Автово".

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру