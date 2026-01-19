Кононенко вошел в десятку самых упоминаемых депутатов-коммунистов из регионов

По итогам 2025 года депутат петербургского Законодательного собрания Роман Кононенко занял шестое место по упоминаемости в социальных сетях среди региональных парламентариев от КПРФ. При этом по упоминаемости в СМИ он оказался на 44 позиции.

Рейтинги медийности региональных депутатов от КПРФ опубликованы в исследовании на сайте Компартии. Составители опирались на данные "Медиалогии" в случае со СМИ, а при подсчете медийности в социальных сетях задействовали сведения из системы "Крибрум.ПРО".

Как выяснилось, в течение прошедшего года Кононенко стал героем 4 826 публикаций в соцсетях. Внимание к его деятельности проявили более тысячи авторов. СМИ писали о нем меньше, посвятив его персоне 335 публикаций.

Еще один петербургский депутат от КПРФ Вячеслав Бороденчик стал 56-м в общероссийском рейтинге по упоминаемости в соцсетях, где о нем написали 1 239 раз. Средства массовой информации упоминали его 182 раза в течение года.

Прочие члены фракции КПРФ в петербургском ЗакСе в партии не состоят, трое из них вышли из нее после раскола, произошедшего в 2024 году. В большинстве случаев составители не учитывали их в своих подсчетах, сделав исключение только для Алексея Зинчука. В рейтинге упоминаемости в СМИ он находится на 37 позиции с 354 публикациями, а в соцсетях о нем писали 2 797 раз, что обеспечило депутату 19 место.

Кроме того, третье место по упоминаемости в соцсетях и 15 место по упоминаемости в СМИ досталось депутату ЗакСа Ленобласти Ивану Апостолевскому. В соцмедиа о нем писали 6 066 раз, журналисты посвятили ему 555 публикаций за год. При этом депутат обладает отрицательным медиаиндексом, что связано с освещением его ареста по статье о публичном демонстрировании экстремистской символики. Напомним, в конце июля ему назначили семь суток ареста из-за публикации с упоминанием Алексея Навального*.

Ранее стало известно, что спикер петербургского ЗакСа Александр Бельский занял по итогам 2025 года второе место в рейтинге медийности глав региональных ЗакСов.

*Росфинмониторинг внес Алексея Навального в реестр экстремистов и террористов

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру