КСП проверит Невское РЖА в связи с уголовным делом

Специалисты Контрольно-счетной палаты начиная с понедельника, 26 января, приступят к проверке Жилищного агентства Невского района, сообщили в ведомстве. Ревизию проведут по решению Коллегии КСП в связи с уголовным делом о хищении средств жилагентства, одним из фигурантов по которому проходит депутат МО "Оккервиль" Денис Маткаш.

"В рамках ревизии инспекторы проведут полный комплекс контрольно-ревизионных мероприятий", — уточнили в КСП.

Сотрудники КСП проанализируют финансовые отношения между жилагентством и охранным предприятием "Невский форт" и подсчитают нанесенный ущерб и проведут полный комплекс контрольно-ревизионных мероприятий для выявления коррупционных рисков. Помимо этого, они дадут оценку действиям должностных лиц РЖА по фиктивному трудоустройству сотрудников с точным определением суммы ущерба.

Как отметили в ведомстве, на работу Невского РЖА в 2024 году было направлено свыше 1,2 млрд рублей, а в 2025 году — более 1,4 млрд рублей. Общая сумма перечисленных средств за два года превысила 2,6 млрд рублей.

Об уголовном деле в связи с фиктивным трудоустройством стало известно в октябре 2025 года, когда после обысков были задержаны восемь человек. Следствие квалифицировало действие фигурантов как мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), суд отправил в СИЗО директора РЖА Андрея Соколова и муниципального депутата Маткаша. По версии СК, фигуранты совершили хищение 3,5 млн бюджетных средств по контрактам на охрану зданий, при этом фактически услуги не оказывались. Также следствие считает нескольких сотрудников РЖА причастными к фиктивному трудоустройству 62 дворников и хищению не менее 70 млн рублей. В конце ноября Следком сообщил о возбуждении уголовного дела о создании и участии в преступном сообществе (ч. 1, 2 ст. 210 УК РФ) в связи с действиями сотрудников жилагентства.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру