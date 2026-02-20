Горизбирком откроет избирательные участки на вокзалах и полярных станциях

Петербургский избирком распланировал организацию временных избирательных участков в медицинских учреждениях, в аэропорту Пулково и на Ладожском и Московском вокзалах в рамках Единого дня голосования в сентябре, рассказал 20 февраля председатель Горизбиркома Максим Мейксин. В своем посте в социальных сетях он отметил, что до выборов осталось семь месяцев, или же 212 дней.

"Начата работа по планированию временных избирательных участков на территории полярных станций и кораблях, находящихся в дни голосования в плавании", — написал Мейксин.

Единый день голосования в 2026 году запланирован на 20 сентября. Жителям Петербурга предстоит выбирать депутатов Госдумы и Законодательного собрания, а также муниципальных депутатов в нескольких округах. Выборы пройдут в МО "Автово", также довыборы могут состояться в МО "Красненькая речка" и МО "Новоизмайловское".

Подготовка к проведению ЕДГ началась в Петербурге месяцем ранее. В конце января Горизбирком утвердил план подготовки членов избирательных комиссий к выборам.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру