Эдуард Березинский назначен на пост главы Пулковской таможни

Руководитель Федеральной таможенной службы Валерий Пикалев 17 марта назначил начальником Пулковской таможни Эдуарда Березинского, сообщили в пресс-службе ведомства. Березинский исполнял обязанности главы Пулковской таможни с января 2026 года.

Березинский работает в системе ФТС с 2010 года. Службу он начинал в качестве старшего государственного таможенного инспектора в подразделении бухгалтерского учета и финансовой экспертизы, а также работал на таможнях Шереметьево и Домодедово. С 2020 года до назначения в Пулковскую таможню он работал заместителем начальника поста - начальника отдела специальных таможенных процедур № 2 таможенного поста аэропорта Шереметьево.

В сентябре 2025 года Пикалев назначил на должность начальника Петербургской таможни Юрия Плотникова. Он исполнял обязанности главы таможни с момента ухода на пенсию бывшего начальника таможни Сергея Опри в марте 2025 года.

