Начальником Петербургской таможни назначен Юрий Плотников

Юрий Плотников назначен начальником Санкт-Петербургской таможни, сообщили 4 сентября в Федеральной таможенной службе. Кадровое решение принял глава ФТС Валерий Пикалев.

"Исполняющий обязанности начальника Санкт-Петербургской таможни Юрий Плотников с 4 сентября назначен начальником этой же таможни", — рассказали в Таможенной службе.

Плотников работает в таможенных органах с 2002 года. Службу он начинал в качестве таможенного инспектора на Иркутском таможенном посту, состоял в руководстве Иркутского и Шелеховского таможенных постов, а также Южного таможенного поста Петербургской таможни. Также он занимал должности первого замглавы Петербургской и Северо-Западной электронной таможни.

Пост и. о. главы Петербургской таможни Плотников занял в начале марта, это произошло после ухода на пенсию предыдущего начальника — Сергея Опри.

Валерий Пикалев возглавляет ФТС с мая 2024 года, до этого он занимал в Петербурге пост вице-губернатора, руководителя администрации губернатора. За несколько часов до того, как стало известно о его назначении, он говорил, что намерен продолжать работать в городе.

Андрей Казарлыга / Фото: Северо-Западное таможенное управление