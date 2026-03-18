"Фракция Шишкиной" подпишет соглашение о сотрудничестве с "Зелеными"

В четверг, 19 марта в партийном офисе петербургского отделения партии "Зеленые" состоится подписание соглашения о сотрудничестве между объединением и фракцией депутата Заксобрания Марины Шишкиной. Они объявят об открытии избирательного штаба, сообщили ЗАКС.Ру в пресс-службе "Зеленых".

В состав "Фракции Шишкиной" вошли все депутаты, избранные в 2021 году от партии "Справедливая Россия": Михаил Амосов, Андрей Алескеров, а также Любовь Менделеева и Александр Новиков. Все они вышли из партии в апреле 2023 года из-за расхождения во взглядах с федеральным центром партии.

Подписать соглашение собираются депутат Шишкина и глава петербургского отделения партии Кристина Черемных, муниципальный депутат МО "Автово". Они знакомы друг с другом с 2011 года. Также ожидается участие члена федерального совета партии Константина Атаяна. В рамках соглашения стороны продолжат развивать совместные проекты в сфере экологии, урбанистики, градостроительной политики, защиты объектов культурного наследия и других отраслей.

"Задача данной работы [сотрудничества] - сделать Санкт-Петербург флагманским регионом по реализации "зеленой" политики в больших городах России, примером экологического общественного согласия, центром генерации законодательных и управленческих идей в сфере охраны окружающей среды – "зеленой" и архитектурной", – рассказали в партии.

"Зеленые" намерены представить своих кандидатов на выборах депутатов Законодательного собрания и Государственной думы.

