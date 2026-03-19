Марина Шишкина возглавит список партии "Зеленые" на выборах в Заксобрание

В петербургском офисе "Зеленых" 19 марта состоялась церемония подписания соглашения о сотрудничестве партии с группой депутатов Законодательного собрания, возглавляемой Мариной Шишкиной, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Она, а также Михаил Амосов, Андрей Алескеров, Любовь Менделеева и Александр Новиков пойдут на выборы с экологической повесткой.

Лидером общегородского списка на выборах станет Шишкина. Амосов и Алескеров пойдут на выборы по одномандатным округам. Амосов — по округу № 6, а Алескеров — по № 16.

Глава регионального отделения партии Кристина Черемных назвала соглашение логичным шагом. За последнее время, подчеркнула она, "Зеленым" удалось наладить взаимодействие с фракцией Шишкиной. Парламентарий, в свою очередь, вместе с коллегами целиком и полностью поддерживает повестку, цели и задачи партии.

"Зеленые" представят своих кандидатов на выборах всех уровней. Они намерены выдвинуть своих претендентов по всем одномандатным округам в Законодательное собрание. Для выдвижения кандидатов "Зеленым" предстоит собрать подписи избирателей.

На самой церемонии подписания присутствовали Амосов, Алескеров и Менделеева. За происходящим наблюдал член федерального совета партии Константин Атаян. Во время своего выступления он отметил, что партия особенно внимательно будет следить за ходом выборов в Северной столице.

Возглавляемые Шишкиной депутаты входят во фракцию "Справедливая Россия — За правду", однако в партии не состоят. Парламентарии вышли из политического объединения в апреле 2023 года на фоне разногласий с руководством СРЗП.

