КСП рассказала о нарушениях в МО "Поселок Молодежное"

Ряд нарушений выявила Контрольно-счетная палата Петербурга в ходе проверки муниципального совета и местной администрации МО "Поселок Молодежный", сообщили в ведомстве. Отчет о проведенной ревизии направлен губернатору Александру Беглову и спикеру Законодательного собрания Александру Бельскому.

Комиссия работала на объектах с октября и до конца декабря 2025 года. Выборочной проверке подверглась документация за весь период, начиная с 2023 года.

Претензии ревизоров возникли к порядку составления проекта местного бюджета и порядка составления и ведения бюджетной росписи. Также сотрудники КСП не нашли утвержденный порядок составления сметы муниципального совета. Кроме того, нарушения обнаружили в сфере проведения муниципальных закупок.

"Выявлены факты приобретения услуг по завышенным ценам: местной администрацией контракты заключались не с организациями, предложившими наименьшую стоимость, что противоречит принципу эффективности использования бюджетных средств", — уточнили в КСП и добавили, что МА не контролировала закупочную деятельность в описываемый период.

По итогам проверки КСП представит рекомендации по улучшению эффективности расходования бюджетных средств.

В начале марта ведомство отчиталось о начале проверки эффективности расходования бюджетных средств при строительстве детских садов в Петербурге. Перед этим, в феврале, в фокус внимания КСП попали бюджетные траты в МО "Поселок Солнечное".

Андрей Казарлыга / Фото: Контрольно-счетная палата Петербурга