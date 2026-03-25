Планировки "Лахты-2" и "Лахты-3" вновь вынесли на общественное обсуждение

Комитет по градостроительству и архитектуре Петербурга 25 марта повторно объявил общественные обсуждения проекта планировки небоскребов "Лахта-2" и "Лахта-3", сообщили в ведомстве. Общественные обсуждения пройдут в период с 25 марта по 22 апреля. Картографические материалы и планы межевания территории в Приморском районе опубликованы на сайте комитета 18 марта. Экспозицию проекта разместят на ресурсах ведомства со 2 по 13 апреля.

Граждане, постоянно проживающие в Приморском районе Петербурга, собственники земельных участков вблизи стройплощадки, а также депутаты Законодательного собрания и муниципальных округов могут оставить свои предложения и замечания по планировке небоскребов.

Планировка башен "Лахта-2" и "Лахта-3" затрагивает территории, ограниченные Высотной, Бобыльской, Водной и Береговой улицами, а также Пляжевым и Полевым переулками Приморского района. Сообщается, что в рамках проекта планируется построить музейно-выставочные пространства, рестораны, спортивные клубы и поликлинику. Рядом с небоскребами также хотят разместить энергетический центр.

В начале марта в раздел антикоррупционной экспертизы на сайте Смольного поступил проект планировки небоскребов. Согласно документам, их высота составит 710 и 570 метров. Завершить проектирование планируется в 2026 году, а строительство - к 2033 году. Неделю назад КГА сообщил, что проекты планировок небоскребов "Лахта-2" и "Лахта-3" вынесли на общественное обсуждение, его планировали провести до 27 марта. Однако накануне Смольный отменил их, не объяснив причину досрочного завершения общественных обсуждений.

За день до отмены общественных обсуждений дочерняя компания "Роснефти" ООО "РН-Северо-Запад" потребовала не строить объекты инфраструктуры, транспортные развязки и метро на территории автозаправки предприятия, расположенной на Лахтинском проспекте Приморского района. На этом участке планировали построить выход из станции метро "Лахта".

Екатерина Гусева / Фото: ЗАКС.Ру