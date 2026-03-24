Смольный отменил общественные обсуждения планировки "Лахты-2" и "Лахты-3"

Комитет по градостроительству и архитектуре 24 марта объявил об отмене общественных обсуждений планировки небоскребов "Лахта-2" и "Лахта-3". Изначально общественные обсуждения должны были продлиться до 27 марта. Причины их досрочного завершения не раскрыли. Картографические материалы и план межевания территорий в Приморском районе опубликовали на сайте ведомства 18 марта.

Участвовать в общественных обсуждениях небоскребов могли граждане, постоянно проживающие в Приморском районе Петербурга, правообладатели земельных участков, рядом с которыми пройдет строительство, депутаты Законодательного собрания и МО.

Накануне дочерняя компания "Роснефти" ООО "РН-Северо-Запад" потребовала не устанавливать объекты инфраструктуры на территории принадлежащей ей АЗС. Судя по проекту планировки, на землях компании планировали построить выход станции метро "Лахта" и транспортную развязку.

Небоскребы "Лахта-2" и "Лахта-3" планируют построить к 2033 году. Их высота составит 710 и 570 метров соответственно. В высотках хотят открыть бизнес-площадки, бассейны, заведения общепита, музеи, выставочные залы и другие объекты. Также рядом с небоскребами построят энергетический центр.

В ноябре 2025 года градозащитники собрали 300 подписей для проведения референдума против возведения зданий выше 120 метров, за исключением инженерных и религиозных сооружений. Однако в декабре Санкт-Петербургская избирательная комиссия отказала градозащитникам в проведении референдума из-за брака в подписях.

Дарья Нехорошева / Фото: ЗАКС.Ру