Год Нисанов может стать почетным благотворителем Петербурга

Девелопер из Москвы Год Нисанов и глава Спортивной федерации бокса Петербурга Максим Жуков могут первыми получить в Северной столице звание почетных благотворителей, сообщил 27 марта спикер Законодательного собрания Александр Бельский. Заявки от них поступили в установленный срок и были рассмотрены бюджетно-финансовым комитетом городского парламента.

Вопрос о том, будут ли в этом году присуждать звание почетного благотворителя Петербурга, Заксобрание рассмотрит на пленарном заседании 1 апреля. В случае положительного решения кандидатуры рассмотрят через неделю, 8 апреля, сообщил Бельский в соцсетях.

"В положенный срок были поданы и прошли проверку нашего БФК представления таких благотворителей: Максим Владимирович Жуков <...>; Год Семенович Нисанов", — написал Бельский.

О Жукове спикер сообщил, что тот перечислял средства в фонды, которые помогают пациентам социальных и медицинских учреждений, в том числе "Детского и взрослого хосписа". В свою очередь, Нисанов оказывает помощь через "Российский Фонд Мира", участвовал в восстановлении Кронштадтского Морского собора и исторических зданий на набережной канала Грибоедова. Также предприниматель занимается развитием спортивной инфраструктуры Петербургского морского технического университета, отметил Бельский.

Ранее Нисанов получил от губернатора Александра Беглова знак "За заслуги перед Санкт‑Петербургом". Это произошло в ходе церемонии открытия спортивного комплекса в восстановленном здании Пробирной палаты, которая состоялась в середине февраля.

Законопроект о введении в Петербурге звания почетного благотворителя был внесен на рассмотрение ЗакСа в конце декабря 2025 года. Уже спустя месяц подпись под документом поставил губернатор Беглов. Звание может присуждаться не чаще двух раз в год, получить его могут граждане и юридические лица, потратившие на благотворительность не менее 10 млн рублей. Заявки будут ежегодно приниматься до 1 февраля, при этом в 2026 году сроки подачи обращений сдвинули ради возможности не откладывать рассмотрение до следующего года.

Андрей Казарлыга / Фото: сайт Смольного