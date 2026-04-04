Мейксин об инициативе Кострова: Видимо, он не понимает, что такое референдум

Глава Санкт-Петербургской избирательной комиссии Максим Мейксин рассказал ЗАКС.Ру, что видел обращение активиста Ярослава Кострова к членам избиркома с призывом оказать содействие в организации референдума по вопросу КРТ. Общественник намеревается вынести на общегородское голосование вопрос об отмене закона о комплексном развитии территорий. Мейксин отметил, что никаких обращений в установленном порядке в комиссию не поступало. Тем не менее он уверен, что в действующем законодательстве детально описан порядок проведения собрания инициативной группы.

– Видел, к нам это обращение не поступало. Я могу сказать, что молодой человек называет референдум "игрой". Для него это, по всей видимости, "игра", и он просит разъяснить или установить правила "игры". Видимо, он не очень понимает, что такое референдум. В любом случае никаких документов в избирательную комиссию на эту тему не поступало. В законе достаточно четко все определено, как и каким образом должно определяться при инициации референдума. Устанавливать какие-то правила "игры" или каким-то образом эту историю комментировать я считаю нецелесообразным, — сказал Мейксин корреспонденту ЗАКС.Ру.

Открытое обращение к Мейксину и сотрудникам Горизбиркома Костров опубликовал в своих соцсетях 31 марта. Он отмечал, что вместе со своими единомышленниками изучил опыт проведения собраний других инициативных групп. Активист уточнял, что уже предварительно собрал необходимое число заявок от желающих. Собрание намереваются провести в середине апреля.

"Максим Семенович Мейксин, юристы и члены ГИК, здесь и сейчас мы предлагаем вам встретиться и обсудить правила этой игры, чтобы спокойно и без скандалов пройти стадию заседания в ГИКе и уйти на принятие решения о проведении референдума в ЗакСе", — писал Костров.

Ранее попытки организовать референдум предпринимали представители градозащитного сообщества. Они выступали за запрет строительства высотных зданий на территории города. По действующему законодательству для правомочного собрания инициативной группы требуется участие не менее 300 человек. В последний раз Горизбирком отклонил заявку градозащитников из-за выявленных ошибок в документах.

Закон о КРТ принят Законодательным собранием в 2022 году. Документ предполагает снос панельных хрущевок для строительства нового жилья. Документ вызвал волну возмущения со стороны собственников квартир в хрущевках. После критики городские власти временно приостановили действие некоторых положений закона, чтобы подготовить поправки в федеральное и городское законодательство. Ключевые изменения обновленного закона о КРТ связаны с географией расселения и порядком включения дома в программу. Так, жилье на замену собираются предлагать в границах прежнего муниципалитета или соседних округов, а участие дома в КРТ возможно лишь при активном согласии собственников. В прежней редакции границы переселения не были описаны. Жители опасались, что они смогут оказаться в отдаленных районах Петербурга. Кроме того, дом включали в программу автоматически, если собственники не проводили собрание по этому вопросу.

Программа комплексного развития территорий по прежнему остается темой для недовольства части горожан. Сейчас инициативные группы проводят тренинги, на которых рассказывают, как правильно провести ОСС и отказаться от программы. Тем временем в Смольном проблем в КРТ не видят. Губернатор Александр Беглов заявил, что отменять закон не будут.

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру