Мастер спорта Игорь Малахов победил в шахматном турнире Горизбиркома

В Петербурге 4 апреля определили победителей шахматного турнира на приз Санкт-Петербургской избирательной комиссии. Финальные соревнования прошли в комплексе "Россия — Моя история". Первое место в личном первенстве занял мастер спорта, международный мастер Игорь Малахов. Малахов работает тренером в спортивной школе олимпийского резерва Василеостровского района с 2012 года. Также он является автором учебных пособий для юных шахматистов.

— Мне удалось наконец-то выиграть это соревнование. В прошлом году неудачно сыграл. Спасибо за организацию, надеюсь, что в следующем году этот турнир состоится, — выступил Малахов.

Второе место занял Дмитрий Молчанов, а третье — гроссмейстер Максим Новик. Председатель Горизбиркома Максим Мейксин вручил призерам ноутбук, планшет и смарт-часы. Также организаторы турнира решили ввести две новые номинации. За "Лучший женский результат" наградили Марину Кузнецoву, а "Самым опытным игроком" стал 71-летний Александр Мальцев. Всего в финальном этапе соревновались 90 человек.

— Были ожесточенные сражения, действительно хороший праздник спорта. Я всех поздравляю с этим замечательным событием, — завершил встречу Мейксин, поблагодарив спортивную федерацию шахмат Петербурга и комитет по физической культуре и спорту за содействие в проведении турнира.

Всего в турнире приняли участие более 1,1 тысячи шахматистов. Двумя днями ранее определили финалистов в командном первенстве — призы за первое место получили студенты СПБГУ.

Санкт-Петербургская избирательная комиссия вместе со спортивной федерацией шахмат проводит турнир в третий раз. С этого года состязание имеет статус спортивного мероприятия, а не досугового. Принять участие в нем могли все желающие, достигшие 18-летнего возраста.

