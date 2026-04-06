Мейксин завел канал в MAX

Председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии Максим Мейксин зарегистрировал канал в национальном мессенджере MAX, рассказал он 6 апреля в своих соцсетях. Глава Горизбиркома подчеркнул, что в новом канале будут публиковаться новости о предстоящих избирательных кампаниях.

"Все новости Санкт-Петербургской избирательной комиссии о подготовке к предстоящим избирательным кампаниям на доступной платформе национального мессенджера. Присоединяйтесь, буду рад вашей подписке! На связи в MAX", - отметил Мейксин.

Председатель Горизбиркома создал канал в MAX 3 апреля. Сейчас на него подписаны более 200 человек.

Многие представители петербургской власти демонстративно перешли на национальный мессенджер. Каналы в MAX есть у десяти вице-губернаторов города. Количество подписчиков в каналах губернатора Петербурга Александра Беглова и главы Ленобласти Александра Дрозденко в национальном мессенджере превышает 10 тысяч человек.

В марте в пресс-службе компании VK доложили, что в национальном мессенджере зарегистрировались 100 млн пользователей. По данным организации, ежедневно в MAX общаются 70 млн человек.

