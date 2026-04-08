Бельский усомнился в анонимности пользователей Telegram

Спикер Законодательного собрания Александр Бельский выразил недоверие тому, что мессенджер Telegram может работать без взаимодействия с руководством зарубежных стран. Заявление прозвучало 8 апреля в рамках передачи "Среда Бельского" на телеканале "Санкт-Петербург".

В своем выступлении политик вспомнил об истории с задержанием основателя Telegram Павла Дурова во Франции, которое произошло в августе 2024 года. Как считает Бельский, история разрешилась лишь после того, как предприниматель выдал коды мессенджера спецслужбам европейской страны. Равным образом, по его версии, Telegram может сотрудничать с властями Бразилии и США. При этом сам спикер не считает подобную ситуацию экстраординарной.

— Это просто работа государства с точки зрения безопасности жителей страны. Вот и всё. А здесь, к сожалению, интернет стал на сегодняшний момент инструментом для того, чтобы совершать те или иные террористические акты, тем или иным образом совершать мошенничество. Просто так получилось, теперь интернет стал инструментом. Поэтому государство ищет противодействие, так как это ушло совершенно в другое поле. И имеет на это право, — заявил он.

Слова Бельского прозвучали в ответ на вопрос ведущего Юрия Зинчука о том, как он реагирует на ограничения интернета в России. Парламентарий назвал замедление Сети "вынужденной мерой" и напомнил о воздушных угрозах в небе над Петербургом. В случае же с Telegram, по его мнению, речи о запрете в России не идет.

— Там как раз никакого запрета нет, — считает Бельский. —Там говорят о том, что вы должны выполнить те условия, которые вам выставляет государство. Работайте, конечно. Работайте дальше. Какие проблемы?

По заявлению спикера, сам он пользуется мессенджером MAX, поскольку тот обеспечивает ему связь. При этом он считает, что "MAX, может быть, не самый лучший мессенджер, но он рабочий".

Проблемы с доступом в Telegram наблюдаются на территории России не первый месяц. Еще в августе 2025 года Роскомнадзор признал, что замедляет звонки в приложении. В феврале ведомство подтвердило ограничение работы мессенджера. Пользователи неоднократно испытывали сложности с доступом к приложению.

