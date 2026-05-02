Утром над Ленобластью сбили 2 БПЛА

Силы ПВО утром 2 мая перехватили и уничтожили два беспилотных летательных аппарата над Ленинградской областью, сообщил глава региона Александр Дрозденко в своих социальных сетях. Жителей предупредили о возможном понижении скорости мобильного интернета. Режим воздушной опасности действовал четыре часа — с 06:07 до 10:07.

Аэропорт Пулково с 07:27 ввел временные ограничения на операции по приему и отправке воздушных судов, сообщила Росавиация. Примерно через три часа аэропорт возобновил работу в штатном режиме.

По данным Минобороны, в ночь с 1 на 2 мая силы ПВО сбили 215 беспилотников, в том числе над территориями Белгородской, Брянской, Псковской, Воронежской, Калужской, Курской, Новгородской, Орловской, Ростовской, Смоленской, Тверской и Тульской областей, а также в небе над Московским регионом, Краснодарским краем и акваториями Черного и Азовского морей.

Ленобласть регулярно подвергается атакам БПЛА. В последний раз воздушную опасность в регионе объявляли 18 апреля. Тогда Дрозденко сообщил о ликвидации 27 летательных аппаратов. Ночью 17 апреля в небе над Ленобластью перехватили и уничтожили 12 беспилотников. В результате атак никто не пострадал. После этого Дрозденко созвал оперативный штаб, на котором власти региона приняли решение о создании экипажей мобильных огневых групп и наборе резервистов для усиления защиты при отражении атак беспилотников.

