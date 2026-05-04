Пиотровский о возвращении Бутягина в Петербург: Это победа Эрмитажа

Сотрудник Государственного Эрмитажа, ученый и археолог Александр Бутягин вернулся из "затянувшегося отпуска" и с сегодняшнего дня приступает к работе, сообщил 4 мая генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский информагентству ТАСС во время совместной с Бутягиным пресс-конференции. Возвращение российского ученого и отмену экстрадиции археолога из Польши на Украину он назвал "победой Эрмитажа".

"Еще раз поздравляю всех, поздравляю Эрмитаж с тем, что мы вышли из этого испытания хорошим образом. Сейчас у нас неделя победы, и это победа Эрмитажа. Мы подтвердили свою репутацию и то, что имя Эрмитажа, бренд Эрмитажа работает очень хорошо. Оно злит, поэтому работает еще лучше. И уже мельком скажу, что к экстрадиции на Украину мы тоже были готовы", — приводит ТАСС слова Пиотровского.

Решение, принятое польскими властями об экстрадиции Бутягина на Украину является беспрецедентным случаем для решения споров в области исследования памятников культурного наследия, заявил Пиотровский. По его мнению, ситуация с археологом является частью политической кампании, выразившаяся, в частности, во введении санкций в отношении известных российских ученых и руководителей ведущих археологических институтов страны. Бутягин дополнил, что его преследование в Европе продолжается: в случае его возвращения на территорию Польши, его могут снова арестовать.

Археолога задержали по запросу властей Украины в декабре 2025 года из-за раскопок в Крыму, которые Киев счел незаконными. По словам самого Бутягина, ему вменяли ущерб из-за якобы уничтоженного культурного слоя на общую сумму более 4,5 млн долларов. В середине марта 2026 года Окружной суд Варшавы удовлетворил запрос Украины об экстрадиции ученого. Сторона защиты в ответ заявила, что обратится в Европейский суд по правам человека, если польский суд не отменит это решение. В защиту Бутягина также выступали представители МИД России, студенты и преподаватели СПбГУ, а также директор Эрмитажа Пиотровский. Ученого освободили из польской тюрьмы 28 апреля в рамках обмена Польши и Беларуси.

Екатерина Гусева / Фото: MR7