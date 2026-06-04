Беглов осмотрел стенд Петербурга на ПМЭФ

Губернатор Александр Беглов 4 июня с коллегами посетил стенд Петербурга на ПМЭФ, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Во время обхода глава города похвалил проект культурно-общественного пространства "Кресты" и пожелал успехов в реализации проекта гендиректору ГК "КВС" Сергею Ярошенко.

— Поздравляю за смелость. Интересный проект, хорошая идея, — сказал Беглов.

После глава города оценил макет Широтной магистрали скоростного движения (ШМСД). Отметим, во второй день форума макет повредился, у него сломалась часть конструкции. Также перед подходом Беглова у макета ШМСД пытались починить крылья моста, которые никак не хотели самостоятельно разводиться.

Беглов прошелся внутри цифровой арки Особой экономической зоны "Санкт-Петербург". На полях форума ПМЭФ-2026 главу города сопровождали вице-губернаторы Борис Пиотровский и Кирилл Поляков, а также глава комитета по инвестициям Иван Складчиков, председатель комитета по промышленной политике Александр Ситов, глава комитета по культуре Федор Болтин и председатель комитета по транспорту Денис Минкин.

Стенд Северной столицы является центральной частью ПМЭФ. Концепция экспозиции обозначена как "Санкт‑Петербург — столица морских и беспилотных технологий: передовая промышленность и инвестиции". На стенде представлены макеты ШМСД, будущего культурно-общественного пространства "Кресты", Большого Смоленского моста и автобусного парка в промзоне "Каменка", а также автомобили Lada Iskra и Geely J6.

Сам Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум". О том, как прошел "нулевой" день форума и чем удивляли стенды компаний и российских регионов, читайте в материале ЗАКС.Ру.

Екатерина Гусева / Фото: ЗАКС.Ру