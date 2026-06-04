На ПМЭФ подписали соглашение о разработке проекта Ново-Адмиралтейского моста

Вице-губернатор Петербурга Николай Линченко 4 июня подписал соглашение о намерениях с АО "Дороги и мосты" (входит в ГК "Нацпроектстрой") по разработке градостроительной и проектной документации для строительства Ново-Адмиралтейского моста. Переправа соединит набережную реки Мойки и набережную Лейтенанта Шмидта. Церемония подписания состоялась на полях Петербургского международного экономического форума. На встрече также присутствовал председатель комитета по инвестициям Иван Складчиков.

"Мост позволит существенно улучшить транспортную ситуацию на Васильевском острове и в Адмиралтейском районе за счет разгрузки Дворцового, Благовещенского и Тучкова мостов. При этом вместе с мостом Бетанкура переправа поможет создать новую транспортную связь между Петроградским и Адмиралтейским районами города", – написал Линченко в соцсетях.

Строительство моста предусмотрено Генеральным планом города. Накануне на полях ПМЭФ-2026 глава ВТБ Андрей Костин заявил, что мост станет частью проекта по реновации Ново-Адмиралтейского острова, где компания собирается возвести концертный зал. Также там ожидается строительство жилой недвижимости. По словам Костина, строительство моста собираются финансировать преимущественно из городского и федерального бюджетов.

Холдинг "Нацпроектстрой" сейчас реализует в Петербурге стройку Большого Смоленского моста, а также ВСМ "Москва – Петербург".

Константин Леньков / Фото: Николай Линченко