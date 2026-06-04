Представитель США Родни Мимс Кук о диалоге с Россией: "Мы должны достичь мира"

Председатель Федеральной комиссии США по изящным искусствам Родни Мимс Кук на Петербургском международном экономическом форуме призвал представителей России и США содействовать достижению мира и развитию культурного сотрудничества. Соответствующее заявление он сделал 4 июня на сессии "Россия — США: диалог культур". Он обратился к специальному представителю президента по международному культурному сотрудничеству Михаилу Швыдкому и министру культуры Ольге Любимовой с просьбой содействовать укреплению отношений между странами, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

— У нас потрясающие идеи, мы все хотим их воплотить, но, чтобы эти идеи были достижимы, мы должны достичь мира. Михаил [Швыдкой], помогите нам, Ольга [Любимова], я прошу вас также о помощи, госпожа министр, помогите нам достичь мира, — сказал Кук.

Отметим, во время дискуссии официальный представитель США много говорил о России. Так, он рассказал, что Петербург является для него значимым городом, поскольку здесь проживает часть его друзей и знакомых. Кроме того, он сообщил детали своего визита в Государственный Эрмитаж и поблагодарил генерального директора музея Михаила Пиотровского за прием. Для спикеров деловой сессии он подготовил обширную презентацию, где продемонстрировал архитектурные проекты комиссии США по изящным искусствам, а также архивные фото с семьей, друзьями из России и собственной дачей, которая, по словам Кука, построена в русском деревенском стиле.

В рамках деловой сессии также выступили генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский, директор и художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев, актер и представитель Министерства иностранных дел России по вопросам российско-американских гуманитарных связей и общего культурно-исторического наследия Стивен Сигал.

Значительная часть дискуссии была посвящена перспективам возобновления культурного обмена между Россией и США. Ранее ЗАКС.Ру писал, что Пиотровский в рамках ПМЭФ предложил начать культурные отношения России и США с "белого листа".

Накануне стартовал Петербургский международный экономический форум. Он продлится до субботы, 6 июня. Сегодня состоялась официальная церемония открытия, на которой выступил губернатор Александр Беглов. О том, как прошел первый, "нулевой" день форума — читайте в материале ЗАКС.Ру.

Екатерина Гусева / Фото: ЗАКС.Ру