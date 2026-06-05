Петербуржцы жалуются на сбой мобильного интернета

Утром 5 июня петербуржцы обратили внимание на сбой мобильного интернета, следует из данных сервиса DownDetector. Горожане начали оставлять жалобы в 7:30 утра. Чаще всего жители сообщали о сбоях в 9:55 утра. За последние сутки петербуржцы пожаловались на проблемы с мобильным интернетом более двух тысяч раз.

Судя по комментариям, оставленным на сайте DownDetector, интернет сбоит на юге Петербурга. Некоторые граждане также отмечают перебои в работе домашнего интернета.

Утром в Петербурге и соседней Ленинградской области не объявляли режим воздушной опасности. В последний раз угрозу БПЛА в регионах фиксировали утром 3 июня.

С 3 по 6 июня на базе КВЦ "Экспофорум" проходит Петербургский международный экономический форум. На пятницу, 5 июня, запланировано пленарное заседание с участием президента Владимира Путина. Ранее ЗАКС.Ру писал, что происходило на форуме 3 и 4 июня.

Дарья Нехорошева / Фото: ЗАКС.Ру