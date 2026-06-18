Кампания по выборам в ЗакС стартовала в Петербурге

Избирательная кампания по выборам в Законодательное собрание стартовала 18 июня, сообщил председатель Горизбиркома Максим Мейксин в социальных сетях. Постановление городского парламента об этом официально опубликовано, уточнил он.

"Стартовала избирательная кампания по выборам депутатов Законодательного собрания Санкт-Петербурга восьмого созыва", —написал Мейксин.

Также 18 июня Горизбирком принял решение о ежедневном графике работы избирательных комиссий на период приема документов от кандидатов и партий. В выходные дни избиркомы будут работать по шесть часов.

Решение о назначении выборов ЗакС принял на пленарном заседании, которое состоялось накануне. Выборы состоятся в Единый день голосования 20 сентября. Одновременно депутатами ЗакСа петербуржцам предстоит выбирать депутатов Государственной думы. Также в городе пройдут выборы в МО "Автово" и довыборы в МО "Оккервиль", МО "Новоизмайловское" и МО "Красненькая речка".

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру