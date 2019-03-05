В прокуратуре считают, что Беглов имеет право отказывать депутатам в аудиенции

Зампрокурора Петербурга Виктор Мельник ответствовал на запрос депутатов Заксобрания, интересовавшихся у надзорного органа, имеет ли врио градоначальника Александр Беглов в нарушение Устава города отказывать парламентариям в праве на первоочередной приём.

В прокуратуру пожаловались эсеры Алексей Ковалев, Александр Егоров, Надежда Тихонова, члены Партии роста Оксана Дмитриева, Максим Резник, Сергей Трохманенко, а также "яблочник" Борис Вишневский.

Поводом для обращения стал отказ Беглова обсуждать с представителями обозначенных фракций ситуацию по Пулковской обсерватории, территорию близ которой собираются отдать под жилищную застройку. Депутаты выступают против возведения у объекта всемирного наследия жилмассива. Именно по этому поводу они планировали побеседовать с врио, однако получили отказ, хотя ранее Беглов в письменном виде согласился, что, согласно Уставу Петербурга, он обязан в течение десяти дней принять парламентариев во внеочередном порядке.

"Проверкой установлено, что порядок реализации права депутата Законодательного Собрания Санкт-Петербурга на внеочередной прием, предусмотренного п.2 ст.55 Устава Санкт-Петербурга, в настоящее время отсутствует. В связи с чем в адрес вице-губернатора – руководителя Администрации Губернатора Санкт-Петербурга направлено предложение о разработке соответствующего правового акта", - говорится в ответе Мельника.

Помимо прочего, представитель надзорного ведомства известил, что повод для встречи депутатов с временным губернатором находится вне сферы их компетенции.

"В качестве вопроса депутатской деятельности обозначена защита Главной (Пулковской) астрономической обсерватории Российской академии наук (ГАО РАН). В обращении [парламентариев] не указано, в какой части защита ГАО РАН относится к полномочиям Санкт-Петербурга и, соответственно, к вопросам депутатской деятельности группы депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга", - заявили в прокуратуре, отметив, что в связи с данным обстоятельством в ведомстве не видят оснований для принятия каких-либо мер реагирования.

Полученный ответ разочаровал справедливоросса Тихонову.

"Нынешнему руководителю администрации Петербурга следовало бы особенно внимательно относиться к законным требованиям всенародно выбранных представителей законодательной власти. Также возмутительным представляется разборчивость, с которой прокуратура подходит к определению тем для безотлагательного общения губернатора с депутатами. Члены Законодательного собрания избираются горожанами, а не организациями, поэтому формальное подчинение расположенного на территории Петербурга особо ценного объекта культурного наследия народов РФ не может ограничивать право депутатов на первоочередной прием губернатором", - полагает эсер.

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