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Новости

16:27

В прокуратуре считают, что Беглов имеет право отказывать депутатам в аудиенции

Зампрокурора Петербурга Виктор Мельник ответствовал на запрос депутатов Заксобрания, интересовавшихся у надзорного органа, имеет ли врио градоначальника Александр Беглов в нарушение Устава города отказывать парламентариям в праве на первоочередной приём.

В прокуратуру пожаловались эсеры Алексей Ковалев, Александр Егоров, Надежда Тихонова, члены Партии роста Оксана Дмитриева, Максим Резник, Сергей Трохманенко, а также "яблочник" Борис Вишневский.

Поводом для обращения стал отказ Беглова обсуждать с представителями обозначенных фракций ситуацию по Пулковской обсерватории, территорию близ которой собираются отдать под жилищную застройку. Депутаты выступают против возведения у объекта всемирного наследия жилмассива. Именно по этому поводу они планировали побеседовать с врио, однако получили отказ, хотя ранее Беглов в письменном виде согласился, что, согласно Уставу Петербурга, он обязан в течение десяти дней принять парламентариев во внеочередном порядке.

"Проверкой установлено, что порядок реализации права депутата Законодательного Собрания Санкт-Петербурга на внеочередной прием, предусмотренного п.2 ст.55 Устава Санкт-Петербурга, в настоящее время отсутствует. В связи с чем в адрес вице-губернатора – руководителя Администрации Губернатора Санкт-Петербурга направлено предложение о разработке соответствующего правового акта", - говорится в ответе Мельника.

Помимо прочего, представитель надзорного ведомства известил, что повод для встречи депутатов с временным губернатором находится вне сферы их компетенции.

"В качестве вопроса депутатской деятельности обозначена защита Главной (Пулковской) астрономической обсерватории Российской академии наук (ГАО РАН). В обращении [парламентариев] не указано, в какой части защита ГАО РАН относится к полномочиям Санкт-Петербурга и, соответственно, к вопросам депутатской деятельности группы депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга", - заявили в прокуратуре, отметив, что в связи с данным обстоятельством в ведомстве не видят оснований для принятия каких-либо мер реагирования.

Полученный ответ разочаровал справедливоросса Тихонову.

"Нынешнему руководителю администрации Петербурга следовало бы особенно внимательно относиться к законным требованиям всенародно выбранных представителей законодательной власти. Также возмутительным представляется разборчивость, с которой прокуратура подходит к определению тем для безотлагательного общения губернатора с депутатами. Члены Законодательного собрания избираются горожанами, а не организациями, поэтому формальное подчинение расположенного на территории Петербурга особо ценного объекта культурного наследия народов РФ не может ограничивать право депутатов на первоочередной прием губернатором", - полагает эсер.



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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17:54    
Против Вишневского опять любители однополых похождений возбудились! Нашли бы себе уже постоянного партнера, только не публично, чтобы дети не видели их медорастических игрищ.

17:25    
Дашь аудиенцию депутату Вишневскому, а он с ледорубом придёт, как пришли как-то в Мексике к его соплеменнику...

17:16    
17:07. Сталин с депутатами не встречался и даже съезд партии больше 10 лет не проводил! Потому что некогда было-РАБОТАЛ(!!!!!!) по 20 часов в сутки! Вот пусть и Беглов работает на благо горожан, а не с дармоедами-депутатами лясы точит!

17:07    
16-57
Дурилка, радуешься как тебя дурили? Ну, прочти "О Совете и аппарате" В.И.Ленина. Поймёшь в каком месте у аппарата был тот Совет и те депутаты. Градоначальник - это практически начальник АХО, должен на цырлах бежать к членам городского совета.

17:06    
Вот бы заткнуть фонтан дерьма от пархатых жидят ! Как опротивели их морды и вездесуйство, наглое, бесцеремонное, жидовское.

16:57    
Разжиревших депутатов к заводским станкам, на с\х фермы коров доить, а 3 дня на сессию, как было в старые добрые времена в СССР!

16:54    
Прогнулся зам.прокурора. Ну, что ж, ему ещё поработать хочется. А что люди его не будут уважать, - так может он и не привык к этому.

16:33    
Беглов должен заниматься проблемами Питера и не тратить время на этих бездельников и дармоедов-депутатов! Гнать их в шею, а то и пинком под толстый зад!

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